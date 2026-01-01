Ciné kids Mary Anning Pontivy
Ciné kids Mary Anning Pontivy samedi 24 janvier 2026.
Ciné kids Mary Anning
Cinéma Rex Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 14:30:00
fin : 2026-01-24 16:30:00
Date(s) :
2026-01-24
Ciné kids, le ciné-club des 6-10 ans !
Le film sera suivi d’un goûter (offert par la Biocoop Pontivy) et d’un atelier animé par Sophie de la boutique La Mallette de Sophie (places limitées pour l’activité, inscriptions par mail).
Dans l’Angleterre du XIXe siècle, Mary est une jeune fille passionnée par les fossiles, qu’elle cherche avec son père sur la plage, pour ensuite les vendre aux touristes. La mort soudaine du père jette la famille dans le désarroi sans une source financière, ils vont bientôt devoir quitter leur maison et pire encore, pour Mary, sa bien aimée plage aux fossiles. Mais avant de mourir, son père lui a laissé un mystérieux message qui pourrait l’amener à bouleverser bien de choses… .
Cinéma Rex Pontivy 56300 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ciné kids Mary Anning Pontivy a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté