Ciné-kids Planètes

Zone Saint-Niel Cinéma Rex Pontivy Morbihan

Début : 2026-03-18 14:30:00

fin : 2026-04-25 16:00:00

2026-03-18 2026-04-25

Ciné-kids, le ciné-club des 6-10 ans !

Ciné goûter et atelier créatif autour du film Planètes (sur inscription)

Goûter offert par la Biocoop de Pontivy, atelier animé par Sophie, de la boutique La Mallette de Sophie

Quatre graines de pissenlit rescapées d’explosions nucléaires qui détruisent la Terre, se trouvent projetées dans le cosmos. Après s’être échouées sur une planète inconnue, elles partent à la quête d’un sol propice à la survie de leur espèce. .

Zone Saint-Niel Cinéma Rex Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

