Ciné-krenzel Bardot Bischwiller

Ciné-krenzel Bardot

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Début : Jeudi 2026-01-15 14:00:00

fin : 2026-01-15 15:30:00

2026-01-15

Jamais vraiment dans une case, muse de cinéastes finissant par sacrifier tout à la cause animale, Brigitte Bardot est une femme libre mais sans doute incomprise. BARDOT revient sur les aspects si contradictoires de sa vie, de sa carrière artistique légendaire à sa célèbre fondation. Elle qui bouscula l’image des femmes et fut en avance sur la conscience écologique et le bien-être animal qui semblent, enfin, pour tous une évidence.

Ce portrait d’une icone du cinéma et au-delà nous captive par la beauté du cadre et la qualité de ses témoignages.

Réalisateurs Alain Berliner, Elora Thevenet.

Avec Brigitte Bardot, Christian Ardan, Frédérique Bel.

Documentaire

Cannes Classics Festival de Cannes 2025

https://mac-bischwiller.fr/agenda/bardot/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

Never really pigeonholed, the muse of filmmakers who ultimately sacrificed everything to the animal cause, Brigitte Bardot is a free-spirited woman who is undoubtedly misunderstood. BARDOT looks back at the contradictory aspects of her life, from her legendary artistic career to her famous foundation.

