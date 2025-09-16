Ciné-krenzel Le répondeur Bischwiller

Ciné-krenzel Le répondeur Bischwiller mardi 16 septembre 2025.

Ciné-krenzel Le répondeur

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-09-16 14:00:00

fin : 2025-09-16 15:42:00

Date(s) :

2025-09-16

Baptiste, imitateur de talent, est approché par Pierre Chozène, romancier célèbre et constamment dérangé par des appels incessants de son éditeur, sa fille, son ex-femme… Pierre propose alors à Baptiste de devenir son répondeur en se faisant passer pour lui au téléphone… Peu à peu, celui-ci ne se contente pas d’imiter l’écrivain il développe son personnage !

Baptiste, imitateur de talent, ne parvient pas à vivre de son art. Un jour, il est approché par Pierre Chozène, romancier célèbre et constamment dérangé par des appels incessants de son éditeur, sa fille, son ex-femme… Pierre propose alors à Baptiste de devenir son répondeur en se faisant passer pour lui au téléphone… Peu à peu, celui-ci ne se contente pas d’imiter l’écrivain il développe son personnage !

Avec cette comédie pleine de charme, votre cinéma inaugure les séances mensuelles Ciné-Krenzel. Pensées pour les seniors, mais ouvertes à tous, le film sera suivi d’un moment de convivialité avec thés, cafés et brioches offerts (mais vous pouvez ramener vos propres collations !).

Réalisatrice Fabienne Godet.

Avec Salif Cissé, Denis Podalydès, Aure Atika.

Comédie.

https://mac-bischwiller.fr/agenda/le-repondeur/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

Baptiste, a talented impersonator, is approached by Pierre Chozène, a famous novelist who is constantly disturbed by calls from his publisher, his daughter, his ex-wife? Pierre offers Baptiste the chance to become his « answering machine », pretending to be him on the phone? Little by little, Baptiste not only imitates the writer, but also develops his own character!

German :

Baptiste, ein talentierter Imitator, wird von Pierre Chozène angesprochen, einem berühmten Romanautor, der ständig von Anrufen seines Verlegers, seiner Tochter und seiner Ex-Frau gestört wird Pierre schlägt Baptiste vor, sein « Anrufbeantworter » zu werden, indem er sich am Telefon für ihn ausgibt Nach und nach begnügt sich Baptiste nicht damit, den Schriftsteller zu imitieren, sondern entwickelt seinen eigenen Charakter!

Italiano :

Baptiste, un imitatore di talento, viene contattato da Pierre Chozène, un famoso romanziere che è costantemente disturbato dalle telefonate del suo editore, di sua figlia e della sua ex moglie Pierre offre a Baptiste la possibilità di diventare la sua « segreteria telefonica » fingendo di essere lui al telefono? A poco a poco, Baptiste non si limita a imitare lo scrittore: sviluppa la propria personalità!

Espanol :

Baptiste, un talentoso imitador, es abordado por Pierre Chozène, un famoso novelista al que molestan constantemente las llamadas de su editor, su hija y su ex mujer Pierre ofrece a Baptiste la posibilidad de convertirse en su « contestador automático » haciéndose pasar por él al teléfono.. Poco a poco, Baptiste hace algo más que imitar al escritor: ¡desarrolla su propia personalidad!

L’événement Ciné-krenzel Le répondeur Bischwiller a été mis à jour le 2025-08-20 par Maison de la Culture de Bischwiller