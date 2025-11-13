Ciné-krenzel Moi qui t’aimais Bischwiller

Ciné-krenzel Moi qui t’aimais

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-13 14:00:00

fin : 2025-11-13 15:58:00

Date(s) :

2025-11-13

Elle l’aimait plus que tout, il l’aimait plus que toutes les autres. Simone Signoret et Yves Montand étaient le couple le plus célèbre de leur temps.¿ Hantée par la liaison de son mari avec Marilyn Monroe et meurtrie par toutes celles qui ont suivi, Signoret a toujours refusé le rôle de victime.¿ Ce qu’ils savaient, c’est qu’ils ne se quitteraient jamais.

Marina Foïs et Roschdy Zem démontrent leur talent en rendant un hommage vibrant à un couple français mythique. La séance sera suivie d’un moment de convivialité avec café et collations !

Réalisatrice Diane Kurys.

Avec Roschdy Zem, Marina Foïs, Thierry de Peretti.

Genre Biopic.

Sélection officielle Festival de Cannes 2025

https://mac-bischwiller.fr/agenda/moi-qui-taimais/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

She loved him more than anything else, he loved her more than anyone else. Simone Signoret and Yves Montand were the most famous couple of their time, haunted by her husband’s affair with Marilyn Monroe and scarred by all those that followed, Signoret always refused to play the role of victim.

German :

Sie liebte ihn mehr als alles andere, er liebte sie mehr als alle anderen. Simone Signoret und Yves Montand waren das berühmteste Paar ihrer Zeit.¿ Verfolgt von der Affäre ihres Mannes mit Marilyn Monroe und verletzt von allen folgenden Affären, lehnte Signoret die Opferrolle immer ab.¿ Was sie wussten, war, dass sie sich nie trennen würden.

Italiano :

Lei lo amava più di ogni altra cosa e lui l’amava più di ogni altro. Simone Signoret e Yves Montand sono stati la coppia più famosa del loro tempo, perseguitata dalla relazione del marito con Marilyn Monroe e segnata da tutte quelle successive, Signoret ha sempre rifiutato il ruolo di vittima.

Espanol :

Ella le quería más que a nada, y él a ella más que a nadie. Simone Signoret e Yves Montand fueron la pareja más famosa de su época, atormentada por el romance de su marido con Marilyn Monroe y marcada por todos los que siguieron, Signoret siempre se negó a jugar el papel de víctima.

