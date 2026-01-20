Ciné-krenzel Sainte-Marie-aux-Mines Bischwiller

Ciné-krenzel Sainte-Marie-aux-Mines

Mutés à titre disciplinaire à Sainte-Marie-aux-Mines, en Alsace, les inspecteurs Crab et Conrad se voient confier une enquête apparemment sans difficulté la disparition d’une bague. Mais ce qui devait être une simple formalité se transforme rapidement en affaire complexe, bouleversant la tranquille routine de ce duo de célibataires endurcis.

Rempli d’un casting de locaux surprenants, cette comédie a autant de charme que ce village alsacien.

Réalisateur Claude Schmitz.

Avec Rodolphe Burger, Francis Soetens.

Comédie, policier.

English :

Disciplinarily transferred to Sainte-Marie-aux-Mines, Alsace, Inspectors Crab and Conrad are entrusted with a seemingly straightforward investigation: the disappearance of a ring. But what should be a simple formality quickly turns into a complex case, upsetting the quiet routine of this hardened bachelor duo.

