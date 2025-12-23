Ciné La Brenne, les liens de l’eau, Le Blanc
Ciné La Brenne, les liens de l’eau
42 rue de la République Le Blanc Indre
Début : Samedi 2026-01-31 14:30:00
Soirée cinéma dans le cadre du mois des zones humides.
Zone humide d’importance internationale, la Brenne sauvage porte t’elle bien son surnom ?
Les plus de 3000 étangs la composant, sont tous artificiels ils sont le fruit d’une anthropisation ancienne remontant au Moyen Âge. Les activités humaines en particulier la pisciculture ont peu à peu façonné cet écosystème. La projection du film suivi de quelques échanges permettront de témoigner sur ces savoirs-faire traditionnels liés à la zone humide Brenne. .
42 rue de la République Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 22 88 cinema.studio.leblanc@orange.fr
Film evening as part of Wetlands Month.
