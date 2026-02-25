Ciné le printemps au cinéma La Ferté Macé
Ciné le printemps au cinéma La Ferté Macé dimanche 22 mars 2026.
Ciné le printemps au cinéma
cinéma La Ferté Macé Orne
Début : Lundi Lundi 2026-03-22
fin : 2026-03-24
2026-03-22
Une sélection de films avec un tarif de 5 € la séance pour tous
Jumpers, Lol 2, Christy and his brother, qui brille au combat, elle entend pas la moto, vol au-dessus d’un nid de coucou .
cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97
