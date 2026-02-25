Ciné le printemps au cinéma

cinéma La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-03-22

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-22

Une sélection de films avec un tarif de 5 € la séance pour tous

Jumpers, Lol 2, Christy and his brother, qui brille au combat, elle entend pas la moto, vol au-dessus d’un nid de coucou .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné le printemps au cinéma

L’événement Ciné le printemps au cinéma La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-02-23 par Flers agglo