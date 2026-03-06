Ciné-lecture autour du film Aucun autre choix Melle

Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Le film Aucun autre choix de Park Chan-Wook sera précédé d’une lecture de passages choisis de l’œuvre Le couperet de Donald Westlake   .

Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83  lemelies.melle@orange.fr

