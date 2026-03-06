Ciné-lecture autour du film Aucun autre choix Melle

Ciné-lecture autour du film Aucun autre choix

Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

2026-03-11

Le film Aucun autre choix de Park Chan-Wook sera précédé d’une lecture de passages choisis de l’œuvre Le couperet de Donald Westlake .

Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 lemelies.melle@orange.fr

