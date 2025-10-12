Ciné-lecture Avant-Première L’étranger Le Pixel Orthez
Ciné-lecture Avant-Première L’étranger Le Pixel Orthez dimanche 12 octobre 2025.
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques
Film précédé d’une lecture de l’Étranger de Camus par la médiathèque d’Orthez .
