Ciné-lecture avec L’école des loisirs, Espace Marcel Carné, Saint-Michel-sur-Orge

Informations pratiques

Ciné-lecture avec L’école des loisirs Dimanche 20 septembre, 11h00 Espace Marcel Carné Essonne

4.70€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:33:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:33:00+02:00

Les petits spectateurs dès 3 ans et leurs familles sont invités à découvrir les histoires de l’école des loisirs, à travers la lecture d’un album pr une animatrice jeunesse, puis la projection du programme Chien bleu et autres belles histoires de l’école des loisirs. Ouvrez la malle aux trésors de l’école des loisirs et découvrez Chien Bleu et quatre autres histoires comme vous ne les avez encore jamais vues ni entendues !

Durée : 33min | Animation, Famille

De Sylvain Van Eeckhout, Dominique Pochat, Jean-Christophe Ribot

Espace Marcel Carné Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge, France Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France 0169049833 https://www.emc91.org Le 17 septembre 1988, l’EMC – Espace Marcel Carné était inauguré en présence de l’un des meilleurs réalisateurs d’avant-guerre, le cinéaste Marcel Carné.

Le bâtiment a été conçu par le duo d’architectes, également célèbres, “Fabre et Perrottet”. Ils se sont inscrits dans une démarche de démocratisation de l’accès à la culture : ils ont révolutionné les salles de théâtre françaises en supprimant les symboles du théâtre à l’italienne qui opérait des distinctions de classes. Un parking ouvert, libre et gratuit, au niveau supérieur du centre commercial. Accès par l’avenue du Régiment Normandie Niemen (au niveau du McDonald’s).

Les petits spectateurs dès 3 ans et leurs familles sont invités à découvrir les histoires de l’école des loisirs, à travers la lecture d’un album pr une animatrice jeunesse, puis la projection du et …

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