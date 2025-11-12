CINÉ-LECTURE JACK ET NANCY Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-11-12 16:15:00

fin : 2025-11-12

2025-11-12 2025-11-16

Un film court, ou plusieurs courts-métrages, un son moins fort en salle, et pas de pub, un film classé art et essai, donc un film visant à éveiller la curiosité des enfants et leur goût pour le cinéma dans toute sa diversité, un goûter offert sur une des séances proposées !

En partenariat avec la médiathèque Jules Verne de Saint-Brevin lecture + film !

Jack et Nancy les plus belles histoires de Quentin Blake

Synopsis

Trois histoires douces et pleines de poésie, où de jeunes héros prennent leur envol.

Un tout petit oiseau qui défie un plus grand que lui, un jeune moine qui suit un moineau au-delà du temple, une fillette curieuse qui rêve de liberté…

Chacun, à sa façon, écoute son cœur et part à la découverte du monde.

Un programme tendre et inspirant pour les tout-petits, qui célèbre la curiosité, la liberté et l’enfance.

Programme

L’Aigle et le Roitelet (6′) Le Monde des oiseaux doit élire son souverain.

L’aigle royal s’avance, certain d’être le seul digne du trône.

Aucun oiseau n’ose le contester… sauf le minuscule roitelet.

D’une voix tremblante mais audacieuse, il revendique aussi la couronne.

Amusé, l’aigle lui lance un défi celui qui volera le plus haut deviendra roi.

Moineaux (11′) : Dans un temple bouddhiste, de jeunes moines entament leur méditation sous le regard bienveillant du maître.

Mais l’un d’eux, captivé par un moineau, se laisse distraire et le suit hors du monastère.

Ce simple envol devient le début d’un voyage qui l’emporte bien au-delà du temple, à la découverte du monde.

Des années passent et lorsqu’il revient, vieilli et empli de sagesse, il retrouve d’autres moinillons en méditation.

L’un d’eux, à son tour, aperçoit un moineau…

La Princesse et le Rossignol (26′) : Cerise, six ans, vit protégée par ses parents dans leur grande propriété.

Passionnée par les oiseaux, elle ignore que son père l’empêche de prendre son envol.

Tout change le jour de ses sept ans, lorsqu’elle reçoit des jumelles.

Elle découvre alors Fleur, la fille du jardinier, qui explore librement le domaine.

Fascinée par son récit sur un oiseau inconnu, le rossignol, Cerise n’a plus qu’un rêve: le trouver. .

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

