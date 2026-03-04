CINE LECTURE/JOURNéE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES, Cinéma L’Autan, Ramonville-Saint-Agne

CINE LECTURE/JOURNéE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES Jeudi 5 mars, 20h30 Cinéma L’Autan Haute-Garonne

Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et garder son travail dans un palace parisien. Quand elle obtient enfin un entretien pour un poste correspondant à ses aspirations, une grève générale éclate, paralysant les transports. C’est tout le fragile équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se lancer dans une course effrénée, au risque de sombrer.

Séance à 21h, précédée à 20h30 dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes d’une lecture de textes par « Le 22 de l’Av’nue » (collectif de lecture à voix haute, dirigé par Daniel Halm, et membre de l’association ‘Fenêtres sur Cours’)

Tarif unique : 6 euros

Cinéma L'Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 03 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/

Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires.

A plein temps, un film de Eric Gravel, précédé d’une lecture de textes