Ciné-lecture La Réole
Ciné-lecture La Réole mercredi 8 avril 2026.
Ciné-lecture
Place de la Libération La Réole Gironde
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Les équipes du réseau des médiathèques et du Cinéma Rex à La Réole vous invitent à une mini-séance Edmond et Lucy, la forêt c’est l’aventure pour les 3 ans et +.
La séance sera précédée de lectures autour de la thématique du film. Tarif spécial mini-séance 3€50 pour tous ! .
Place de la Libération La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60 contact@cinerex-lareole.com
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English : Ciné-lecture
L’événement Ciné-lecture La Réole a été mis à jour le 2026-03-27 par OT de l’Entre-deux-Mers
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