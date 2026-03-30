Ciné-lecture

Place de la Libération La Réole Gironde

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Les équipes du réseau des médiathèques et du Cinéma Rex à La Réole vous invitent à une mini-séance Edmond et Lucy, la forêt c’est l’aventure pour les 3 ans et +.

La séance sera précédée de lectures autour de la thématique du film. Tarif spécial mini-séance 3€50 pour tous ! .

Place de la Libération La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60 contact@cinerex-lareole.com

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English : Ciné-lecture

L’événement Ciné-lecture La Réole a été mis à jour le 2026-03-27 par OT de l’Entre-deux-Mers