Ciné-lecture Le Petit Nicolas Le Pixel Orthez
Ciné-lecture Le Petit Nicolas Le Pixel Orthez dimanche 12 octobre 2025.
Ciné-lecture Le Petit Nicolas
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Avant le film, savourez en famille une des aventures littéraires du Petit Nicolas. En partenariat avec la médiathèque. .
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lepixelcinema@gmail.com
English : Ciné-lecture Le Petit Nicolas
German : Ciné-lecture Le Petit Nicolas
Italiano :
Espanol : Ciné-lecture Le Petit Nicolas
L’événement Ciné-lecture Le Petit Nicolas Orthez a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Coeur de Béarn