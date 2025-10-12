Ciné-lecture Le Petit Nicolas Le Pixel Orthez

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Avant le film, savourez en famille une des aventures littéraires du Petit Nicolas. En partenariat avec la médiathèque. .

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lepixelcinema@gmail.com

