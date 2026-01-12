Ciné-lecture L’Ourse et l’oiseau Place du Temple Montélimar

Ciné-lecture L’Ourse et l’oiseau

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 11:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Le film l’Ourse et l’oiseau, est un film d’animation réalisé par Marie Caudry, Aurore Peuffier, Nina Bisyarina d’une durée de 41 minutes.



A partir de 3 ans. France, Russie

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

L’Ourse et l’oiseau is a 41-minute animated film directed by Marie Caudry, Aurore Peuffier and Nina Bisyarina.



Ages 3 and up. France, Russia

