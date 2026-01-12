Ciné-lecture L’Ourse et l’oiseau Place du Temple Montélimar
Ciné-lecture L'Ourse et l'oiseau Place du Temple Montélimar mercredi 18 février 2026.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-18 11:00:00
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Le film l’Ourse et l’oiseau, est un film d’animation réalisé par Marie Caudry, Aurore Peuffier, Nina Bisyarina d’une durée de 41 minutes.
A partir de 3 ans. France, Russie
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
L’Ourse et l’oiseau is a 41-minute animated film directed by Marie Caudry, Aurore Peuffier and Nina Bisyarina.
Ages 3 and up. France, Russia
