Ciné-Lecture Poil de carotte Cinéma Casino Clamecy

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17 23:00:00

2025-10-17

Le cinéma municipal Casino et Les Amis de Jules Renard présentent Poil de Carotte Ciné lecture. Plongez dans l’univers de Jules Renard avec la version restaurée 4K du film de 1932 de Julien Duvivier Lecture en salle avant séance Débat après projection. Tarif réduit pour les membres de l’association Les Amis de Jules Renard. Réservations sur la boutique en ligne du cinéma Casino .

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 79 68 clamecy.cinema@orange.fr

