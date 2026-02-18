CINÉ-LECTURE CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens

CINÉ-LECTURE

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2026-03-05 16:00:00

Un moment inédit de cinéma et de lecture !

Une séance de ciné-lecture où vous pourrez découvrir L’Ourse et l’Oiseau . 7 .

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57 cineregent@cineregent.com

English :

A unique moment of cinema and reading!

