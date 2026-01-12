Ciné Lecture ! Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Ciné Lecture !

Cinéma l’Utopie 16 Rue nationale Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Projection de Jack et Nancy les plus belles histoires de Quentin Blake (durée 40 min) suivie de la lecture d’une histoire de Quentin Blake.

Dès 3 ans.

Cinéma l’Utopie 16 Rue nationale Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83

English : Ciné Lecture !

Screening of Jack et Nancy les plus belles histoires de Quentin Blake (40 min) followed by a reading of a Quentin Blake story.

Ages 3 and up.

L’événement Ciné Lecture ! Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Villeneuve Vallée du Lot