Ciné Lecture ! Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot
Ciné Lecture ! Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot dimanche 25 janvier 2026.
Ciné Lecture !
Cinéma l’Utopie 16 Rue nationale Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Projection de Jack et Nancy les plus belles histoires de Quentin Blake (durée 40 min) suivie de la lecture d’une histoire de Quentin Blake.
Dès 3 ans.
Cinéma l’Utopie 16 Rue nationale Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83
English : Ciné Lecture !
Screening of Jack et Nancy les plus belles histoires de Quentin Blake (40 min) followed by a reading of a Quentin Blake story.
Ages 3 and up.
L’événement Ciné Lecture ! Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Villeneuve Vallée du Lot