Ciné lecture Soulèvements Cinéma Le Saleys Salies-de-Béarn

Ciné lecture Soulèvements

Cinéma Le Saleys 6 rue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

A l’issu de la projection du documentaire Soulèvements de Thomas Lacoste, nous vous proposons de découvrir Premières secousses , l’essai manifeste du collectif Les soulèvements de la terre . Un premier pas vers la compréhension de ce mouvement et de ses expériences, hypothèses et paradoxes.

Pensez à reserver ! .

Cinéma Le Saleys 6 rue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné lecture Soulèvements

L’événement Ciné lecture Soulèvements Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Béarn des Gaves