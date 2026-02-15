Ciné lecture Soulèvements Cinéma Le Saleys Salies-de-Béarn
Ciné lecture Soulèvements Cinéma Le Saleys Salies-de-Béarn mercredi 18 février 2026.
Ciné lecture Soulèvements
Cinéma Le Saleys 6 rue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4.5 EUR
Tarif réduit
2026-02-18
fin : 2026-02-18
2026-02-18
A l'issu de la projection du documentaire Soulèvements de Thomas Lacoste, nous vous proposons de découvrir Premières secousses , l'essai manifeste du collectif Les soulèvements de la terre . Un premier pas vers la compréhension de ce mouvement et de ses expériences, hypothèses et paradoxes.
Pensez à reserver ! .
Cinéma Le Saleys 6 rue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr
L’événement Ciné lecture Soulèvements Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Béarn des Gaves