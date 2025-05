Ciné Les fils de l’Homme – au Centre Culturel Ancizan, 24 mai 2025 20:00, Ancizan.

Hautes-Pyrénées

Ciné Les fils de l’Homme au Centre Culturel ANCIZAN Ancizan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 20:00:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Focus « Avenir du monde »

Dans une société futuriste où les êtres humains ne parviennent plus à se reproduire, l’annonce de la mort de la plus jeune personne, âgée de 18 ans, met la population en émoi. Au même moment, une femme tombe enceinte- un fait qui ne s’est pas produit depuis une vingtaine d’années et devient par la même occasion la personne la plus enviée et la plus recherchée de la Terre. Un homme est chargé de sa protection…

.

au Centre Culturel ANCIZAN

Ancizan 65440 Hautes-Pyrénées Occitanie associationaura440@gmail.com

English :

Focus « Future of the world

In a futuristic society where human beings are no longer able to reproduce, the announcement of the death of the youngest person, aged 18, sends the population into a frenzy. At the same time, a woman becomes pregnant an event that hasn’t happened in twenty years and in the process becomes the most envied and sought-after person on Earth. A man is assigned to protect her…

German :

Fokus « Zukunft der Welt »

In einer futuristischen Gesellschaft, in der sich die Menschen nicht mehr fortpflanzen können, versetzt die Nachricht vom Tod der jüngsten Person im Alter von 18 Jahren die Bevölkerung in Aufruhr. Zur gleichen Zeit wird eine Frau schwanger ein Ereignis, das seit 20 Jahren nicht mehr vorgekommen ist und wird zur meist beneideten und begehrtesten Person der Erde. Ein Mann wird mit ihrem Schutz beauftragt…

Italiano :

Focus « Il futuro del mondo

In una società futuristica in cui gli esseri umani non sono più in grado di riprodursi, l’annuncio della morte della persona più giovane, di 18 anni, mette in subbuglio la popolazione. Allo stesso tempo, una donna rimane incinta un evento che non accadeva da circa vent’anni e nel frattempo diventa la persona più invidiata e ricercata della Terra. Un uomo viene incaricato di proteggerla…

Espanol :

El futuro del mundo en el punto de mira

En una sociedad futurista en la que los seres humanos ya no son capaces de reproducirse, el anuncio de la muerte de la persona más joven, de 18 años, sume a la población en la confusión. Al mismo tiempo, una mujer se queda embarazada, algo que no ocurría desde hacía veinte años, y se convierte en la persona más envidiada y deseada de la Tierra. Un hombre es asignado para protegerla…

L’événement Ciné Les fils de l’Homme Ancizan a été mis à jour le 2025-05-10 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65