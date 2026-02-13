Ciné-Litté: OUT OF AFRICA, Le Palace, Mulhouse

Ciné-Litté: OUT OF AFRICA Mardi 17 février, 19h30 Le Palace Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T19:30:00+01:00 – 2026-02-17T22:30:00+01:00

Fin : 2026-02-17T19:30:00+01:00 – 2026-02-17T22:30:00+01:00

Le ciné-litté vous propose le classique de Karen Blixen sublimé par Sidney Pollack, Robert Reford et Meryl Streep.

Le Palace 10, av. de Colmar, Mulhouse Mulhouse 68100 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

