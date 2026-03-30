Ciné-livre | Les robots

Salle Jacques Brel Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Venez assister au ciné-livre organisé par la médiathèque.

Au programme

– 14h lecture d’histoires

– 14h30 film L’Odyssée de Céleste

– 16h atelier Cubetto

Synopsis du film Depuis son enfance, Céleste vit avec son meilleur ami, un robot, qui l’aide à accomplir son rêve devenir astronaute ! Cependant, lorsqu’elle embarque pour sa première mission interstellaire, son robot se retrouve seul sur Terre et doit faire face à sa solitude pendant que Céleste affronte des dangers imprévus. Leurs souvenirs communs leur donneront le courage et la force de lutter pour pouvoir se retrouver.

Tout public dès 5 ans. .

Salle Jacques Brel Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60 mediatheque@ville-lalinde.fr

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English : Ciné-livre | Les robots

L’événement Ciné-livre | Les robots Lalinde a été mis à jour le 2026-03-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides