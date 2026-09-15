Informations pratiques

Cabourg

Ciné livres : « Le Festin de Babette »

Cinéma Le Normandie 9 Avenue Alfred Piat Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 14:30:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

« Babette, cheffe cuisinière, fuit la Commune de Paris pour trouver un refuge chez deux protestantes bigotes au Danemark. Lorsqu’elle gagne à la Loterie, elle n’a plus qu’une idée en tête : préparer un dîner français à la communauté ! »

« Le Festin de Babette » réalisé par Gabriel Axel.

Synopsis :

« Babette, cheffe cuisinière, fuit la Commune de Paris pour trouver un refuge chez deux protestantes bigotes au Danemark. Lorsqu’elle gagne à la Loterie, elle n’a plus qu’une idée en tête : préparer un dîner français à la communauté ! »

Après la séance, le Normandie invite à partager un moment convivial en accueillant les membres et bénévoles de la Bibliothèque Pour Tous de Cabourg, afin de discuter de l’œuvre originale de Karen Blixen autour d’un goûter. .

Cinéma Le Normandie 9 Avenue Alfred Piat Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 91 45 59

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English : Ciné livres : « Le Festin de Babette »

« Babette, a head chef, flees the Paris Commune to find refuge with two devout Protestants in Denmark. When she wins the lottery, she has just one thing on her mind: to cook a French dinner for the community! »

L’événement Ciné livres : « Le Festin de Babette » Cabourg a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cabourg