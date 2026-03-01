Ciné livres ORWELL 2+2=5 Cinéma Le Normandie Cabourg

Ciné livres ORWELL 2+2=5

Cinéma Le Normandie 9 Avenue Alfred Piat Cabourg Calvados

Début : 2026-03-31 14:30:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Découvrez le film ORWELL 2+2=5 suivi du temps d’échange avec les bénévoles de la Bibliothèque Pour Tous de Cabourg.

Le réalisateur de Ernest Cole, photographe retrace les derniers mois de George Orwell, alors qu’il termine son chef d’œuvre 1984. Une plongée dans les concepts visionnaires de cet auteur qui résonnent plus que jamais avec l’actualité…

Après la séance, le Normandie vous invite à partager un moment convivial en accueillant les membres et bénévoles de la Bibliothèque Pour Tous de Cabourg, afin de discuter de l’œuvre de George Orwell autour d’un goûter. .

Cinéma Le Normandie 9 Avenue Alfred Piat Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 91 45 59

English : Ciné livres ORWELL 2+2=5

Watch the film ORWELL: 2+2=5 followed by a discussion with volunteers from the Cabourg Bibliothèque Pour Tous.

