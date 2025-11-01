Ciné-Lot à Esclauzels: Conclave Esclauzels

Ciné-Lot à Esclauzels: Conclave Esclauzels samedi 1 novembre 2025.

Ciné-Lot à Esclauzels: Conclave

40 Passage du Lac Esclauzels Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 20:30:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Synopsis

Quand le pape décède de façon inattendue et mystérieuse, le cardinal Lawrence se retrouve en charge d’organiser la sélection de son successeur

Synopsis

Quand le pape décède de façon inattendue et mystérieuse, le cardinal Lawrence se retrouve en charge d’organiser la sélection de son successeur. Alors que les machinations politiques au sein du Vatican s’intensifient, il se rend compte que le défunt leur avait caché un secret qu’il doit découvrir avant qu’un nouveau Pape ne soit choisi. Ce qui va se passer derrière ces murs changera la face du monde.

2h00min | Thriller, de Edward Berger

Par Peter Straughan

Avec Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Isabella Rossellini .

40 Passage du Lac Esclauzels 46090 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

English :

Synopsis:

When the pope dies unexpectedly and mysteriously, Cardinal Lawrence finds himself in charge of organizing the selection of his successor

German :

Synopsis:

Als der Papst unerwartet und auf mysteriöse Weise stirbt, wird Kardinal Lawrence damit beauftragt, die Auswahl des Nachfolgers zu organisieren

Italiano :

Sinossi:

Quando il Papa muore inaspettatamente e misteriosamente, il cardinale Lawrence si trova a dover organizzare la selezione del suo successore

Espanol :

Sinopsis:

Cuando el Papa muere inesperada y misteriosamente, el cardenal Lawrence se ve encargado de organizar la selección de su sucesor

L’événement Ciné-Lot à Esclauzels: Conclave Esclauzels a été mis à jour le 2025-10-12 par OT Cahors Vallée du Lot