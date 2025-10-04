Ciné-Lot à Esclauzels: « Un parfait inconnu » Esclauzels

Ciné-Lot à Esclauzels: « Un parfait inconnu » Esclauzels samedi 4 octobre 2025.

Ciné-Lot à Esclauzels: « Un parfait inconnu »

40 Passage du Lac Esclauzels Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Général

Début : 2025-10-04 20:30:00

2025-10-04

New York, 1961. Alors que la scène musicale est en pleine effervescence et que la société est en proie à des bouleversements culturels, un énigmatique jeune homme de 19 ans débarque du Minnesota avec sa guitare et son talent hors normes qui changeront à jamais le cours de la musique américaine. Durant son ascension fulgurante, il noue d’intimes relations avec des musiciens légendaires de Greenwich Village, avec en point d’orgue une performance révolutionnaire et controversée qui créera une onde de choc dans le monde entier…

2h 20min | Biopic, Drame, Musical de James Mangold .

40 Passage du Lac Esclauzels 46090 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

