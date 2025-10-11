Ciné Lot à Lauzès Lauzès
Ciné Lot à Lauzès Lauzès samedi 11 octobre 2025.
Ciné Lot à Lauzès
Salle des fêtes Lauzès Lot
Tarif : – – 6 EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 19:00:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
La Bibliauzès vous propose un temps convivial autour du cinéma.
Salle des fêtes Lauzès 46360 Lot Occitanie labibliauzes@gmail.com
English :
The Bibliauzès invites you to join us for a convivial time around the cinema.
German :
Die Bibliauzès bietet Ihnen eine gesellige Zeit rund um das Thema Film.
Italiano :
La Bibliauzès vi invita ad unirvi a noi per un’esperienza cinematografica conviviale.
Espanol :
La Bibliauzès le invita a unirse a nosotros para una experiencia cinematográfica de convivencia.
