Ciné Lot à Lauzès Lauzès samedi 11 octobre 2025.

Salle des fêtes Lauzès Lot

Tarif : – – 6 EUR

Tarif adulte

Début : 2025-10-11 19:00:00
2025-10-11

La Bibliauzès vous propose un temps convivial autour du cinéma.
Salle des fêtes Lauzès 46360 Lot Occitanie   labibliauzes@gmail.com

English :

The Bibliauzès invites you to join us for a convivial time around the cinema.

German :

Die Bibliauzès bietet Ihnen eine gesellige Zeit rund um das Thema Film.

Italiano :

La Bibliauzès vi invita ad unirvi a noi per un’esperienza cinematografica conviviale.

Espanol :

La Bibliauzès le invita a unirse a nosotros para una experiencia cinematográfica de convivencia.

