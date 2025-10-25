Ciné-Lot à Le Bourg « Bird » Le Bourg
salle des fêtes Le Bourg Lot
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif enfant
Début : 2025-10-25 20:30:00
De Andréa Arnold
Avec Barry Keoghan, Franz Rogowski, Nykiya Adams
salle des fêtes Le Bourg 46120 Lot Occitanie
English :
By Andréa Arnold
With Barry Keoghan, Franz Rogowski, Nykiya Adams
German :
Von Andréa Arnold
Mit Barry Keoghan, Franz Rogowski, Nykiya Adams
Italiano :
Di Andréa Arnold
Con Barry Keoghan, Franz Rogowski, Nykiya Adams
Espanol :
Por Andréa Arnold
Con Barry Keoghan, Franz Rogowski, Nykiya Adams
