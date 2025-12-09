Ciné Lot à Saint-Cernin Une guitare à la mer Saint-Cernin Les Pechs du Vers
Tarif : – – 6 EUR
Début : 2025-12-09 20:00:00
Ciné Lot passe de villages en villages et amène le 7° art auprès des habitants.
Saint-Cernin Ecole Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 6 80 11 24 25
English :
Ciné Lot travels from village to village, bringing the 7th art to the local people.
