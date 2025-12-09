Ciné Lot à Saint-Cernin Une guitare à la mer Saint-Cernin Les Pechs du Vers

Ciné Lot à Saint-Cernin Une guitare à la mer

Saint-Cernin Ecole Les Pechs du Vers Lot

Tarif : – – 6 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 20:00:00

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

Ciné Lot passe de villages en villages et amène le 7° art auprès des habitants.

Ciné Lot passe de villages en villages et amène le 7° art auprès des habitants. .

Saint-Cernin Ecole Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 6 80 11 24 25

English :

Ciné Lot travels from village to village, bringing the 7th art to the local people.

L’événement Ciné Lot à Saint-Cernin Une guitare à la mer Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Labastide-Murat