Ciné-Lot à Saint-Simon L’Incroyable Femme des neiges Saint-Simon
Ciné-Lot à Saint-Simon L’Incroyable Femme des neiges Saint-Simon samedi 17 janvier 2026.
Ciné-Lot à Saint-Simon L’Incroyable Femme des neiges
Salle Sabatié Saint-Simon Lot
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 20:30:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Le comité d’animation de Saint-Simon et CinéLot vous proposent une séance de cinéma avec le film L'Incroyable Femme des neiges.
Le comité d’animation de Saint-Simon et CinéLot vous proposent une séance de cinéma avec le film L'Incroyable Femme des neiges.
.
Salle Sabatié Saint-Simon 46320 Lot Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Comité d’animation de Saint-Simon and CinéLot invite you to a film screening of L'Incroyable Femme des neiges.
L’événement Ciné-Lot à Saint-Simon L’Incroyable Femme des neiges Saint-Simon a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Figeac