Ciné Lot à Soucirac « La Grande Vadrouille »

Salle des fêtes Soucirac Lot

Tarif : – – 6 EUR

Début : 2025-09-10 19:30:00

2025-09-10

CinéLot, c’est un circuit de cinéma itinérant où chaque mois, les villages lotois bénéficient de séances de cinéma, un moyen de rendre le cinéma accessible partout et pour tous

Film ancien ou récent, Cinélot vous offre la possibilité de revoir ou de découvrir un film !

Dans ce cadre, la fédération départementale des foyers ruraux du Lot vous propose une séance de cinéma à Soucirac avec le film « La grande vadrouille ».

Un film de Gérard Oury, avec Bourvil, Louis de Funès, Terry-Thomas, Mike Marshall et Marie Dubois. .

Salle des fêtes Soucirac 46300 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

English :

CinéLot is an itinerant cinema circuit where every month the villages of the Lot enjoy film screenings, a way of making cinema accessible everywhere and for everyone

German :

CinéLot ist ein Wanderkino, bei dem jeden Monat in den Dörfern des Departements Lot Filmvorführungen stattfinden. So wird das Kino überall und für alle zugänglich gemacht

Italiano :

CinéLot è un circuito cinematografico itinerante che ogni mese offre ai villaggi del Lot proiezioni di film, un modo per rendere il cinema accessibile ovunque e a tutti

Espanol :

CinéLot es un circuito cinematográfico itinerante en el que cada mes se proyectan películas en los pueblos del Lot, una forma de hacer el cine accesible en todas partes y a todo el mundo

