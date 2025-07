Ciné-Lot « Antoinette dans les Cévennes » Labastide-Marnhac

Ciné-Lot « Antoinette dans les Cévennes » Labastide-Marnhac mardi 12 août 2025.

Ciné-Lot « Antoinette dans les Cévennes »

Labastide-Marnhac Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Supplément

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-12 22:00:00

fin : 2025-08-12

Date(s) :

2025-08-12

Le Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot organise la projection en plein air du film « Antoinette dans les Cévennes ».

Synopsis

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple…

Durée 1h 37min.

Comédie, Romance de Caroline Vignal.

Par Caroline Vignal avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte. 4 .

Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie

English :

The Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot is organizing an open-air screening of the film « Antoinette dans les Cévennes ».

Synopsis:

Antoinette has been waiting months for summer and the promise of a romantic week with her lover, Vladimir. So when he cancels their vacation to go hiking in the Cévennes with his wife and daughter, Antoinette doesn’t think long: she sets off in his footsteps! But when she arrives, there’s no Vladimir only Patrick, a recalcitrant donkey who will accompany her on her singular journey?

German :

Das Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot organisiert die Freiluftvorführung des Films « Antoinette dans les Cévennes » (Antoinette in den Cevennen).

Synopsis

Seit Monaten wartet Antoinette auf den Sommer und das Versprechen, eine Woche mit ihrem Geliebten Vladimir zu verbringen. Als dieser den Urlaub absagt, um mit seiner Frau und seiner Tochter in den Cevennen zu wandern, überlegt Antoinette nicht lange: Sie folgt seinen Spuren! Doch als sie ankommt, gibt es keinen Vladimir, sondern nur Patrick, einen widerspenstigen Esel, der sie auf ihrer einzigartigen Reise begleiten wird?

Italiano :

Il Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot organizza una proiezione all’aperto del film « Antoinette dans les Cévennes ».

Sinossi

Antoinette aspetta da mesi l’estate e la promessa di una settimana romantica con il suo amante, Vladimir. Così, quando lui annulla la vacanza per andare a fare un’escursione nelle Cévennes con la moglie e la figlia, Antoinette non ci pensa a lungo: si mette sulle sue tracce! Ma quando arriva, non c’è Vladimir: c’è solo Patrick, un asino recalcitrante che la accompagnerà nel suo insolito viaggio?

Espanol :

El Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot organiza una proyección al aire libre de la película « Antoinette dans les Cévennes ».

Sinopsis

Antoinette lleva meses esperando el verano y la promesa de una semana romántica con su amante, Vladimir. Así que cuando él cancela sus vacaciones para irse de excursión a las Cevenas con su mujer y su hija, Antoinette no se lo piensa mucho: ¡empieza a seguir sus pasos! Pero cuando llega, no está Vladimir, sino Patrick, un burro recalcitrante que la acompañará en su insólito viaje?

L’événement Ciné-Lot « Antoinette dans les Cévennes » Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2025-07-21 par OT Cahors Vallée du Lot