Ciné-Lot Arco Escamps
Ciné-Lot Arco Escamps dimanche 19 avril 2026.
Escamps
Ciné-Lot Arco
Salle des fêtes Escamps Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 16:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Synopsis
En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d'une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel
Synopsis
En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d'une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C'est Arco. Il vient d'un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l'aider par tous les moyens à rentrer chez lui.
.
Salle des fêtes Escamps 46230 Lot Occitanie +33 5 65 21 41 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Synopsis:
In 2075, a 10-year-old girl named Iris sees a mysterious boy dressed in a rainbow jumpsuit fall from the sky
L’événement Ciné-Lot Arco Escamps a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Escamps (Lot)
- Ciné-Lot L’étranger Escamps 21 avril 2026
- Animation de la LPO Balade Atelier Biodiversité Escamps 25 avril 2026