Escamps

Ciné-Lot Arco

Salle des fêtes Escamps Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Synopsis

En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d'une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel

Synopsis

En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d'une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C'est Arco. Il vient d'un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l'aider par tous les moyens à rentrer chez lui.

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Salle des fêtes Escamps 46230 Lot Occitanie +33 5 65 21 41 46

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English :

Synopsis:

In 2075, a 10-year-old girl named Iris sees a mysterious boy dressed in a rainbow jumpsuit fall from the sky

L’événement Ciné-Lot Arco Escamps a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cahors Vallée du Lot