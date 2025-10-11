Ciné-Lot « Au pays de nos frères » Beauregard

2025-10-11 20:30:00

Synopsis

Iran années 2000 dans l’ombre de l’invasion américaine, une famille élargie de réfugiés afghans tente de reconstruire sa vie dans « le pays des frères ». Une odyssée sur trois décennies où Mohammad, un jeune étudiant prometteur, Leila, une femme isolée et Qasem qui porte le poids du sacrifice pour sa famille, luttent pour survivre à ce nouveau quotidien incertain.

1h 35min | Drame

De Raha Amirfazli, Alireza Ghasemi .

Beauregard 46260 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

English :

Synopsis:

Iran in the 2000s: in the shadow of the American invasion, an extended family of Afghan refugees tries to rebuild their lives in « the land of brothers. »

German :

Synopsis:

Iran 2000er Jahre: Im Schatten der US-Invasion versucht eine afghanische Flüchtlings-Großfamilie, ihr Leben im « Land der Brüder » neu aufzubauen

Italiano :

Sinossi:

Iran negli anni 2000: all’ombra dell’invasione americana, una famiglia allargata di rifugiati afghani cerca di ricostruire la propria vita nella « terra dei fratelli »

Espanol :

Sinopsis:

Irán en la década de 2000: a la sombra de la invasión estadounidense, una extensa familia de refugiados afganos intenta reconstruir sus vidas en « la tierra de los hermanos »

