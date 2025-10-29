Ciné-Lot Avignon Saint Géry-Vers

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-10-29 20:30:00

2025-10-29

Comédien en perte de vitesse, Stéphane débarque avec sa troupe au Festival d’Avignon pour jouer une pièce de boulevard. Il y recroise Fanny, une comédienne de renom, et tombe sous son charme. Profitant d’un quiproquo pour se rapprocher d’elle, Stéphane s’enfonce dans un mensonge qu’il va devoir faire durer le temps du festival…mais qui va très vite le dépasser ! .

Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie

English :

Synopsis:

A struggling actor, Stéphane arrives with his troupe at the Avignon Festival to perform a boulevard play

German :

Synopsis:

Stéphane ist ein erfolgloser Schauspieler, der mit seiner Truppe zum Festival von Avignon kommt, um ein Boulevardstück aufzuführen

Italiano :

Sinossi:

Attore in difficoltà, Stéphane arriva con la sua troupe al Festival di Avignone per mettere in scena una commedia da boulevard

Espanol :

Sinopsis:

Stéphane, un actor en apuros, llega con su compañía al Festival de Aviñón para representar una obra de bulevar

