Ciné-Lot Avignon Saint Géry-Vers
Ciné-Lot Avignon Saint Géry-Vers mercredi 29 octobre 2025.
Ciné-Lot Avignon
Saint Géry-Vers Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 20:30:00
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
Synopsis
Comédien en perte de vitesse, Stéphane débarque avec sa troupe au Festival d’Avignon pour jouer une pièce de boulevard
Synopsis
Comédien en perte de vitesse, Stéphane débarque avec sa troupe au Festival d’Avignon pour jouer une pièce de boulevard. Il y recroise Fanny, une comédienne de renom, et tombe sous son charme. Profitant d’un quiproquo pour se rapprocher d’elle, Stéphane s’enfonce dans un mensonge qu’il va devoir faire durer le temps du festival…mais qui va très vite le dépasser ! .
Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie
English :
Synopsis:
A struggling actor, Stéphane arrives with his troupe at the Avignon Festival to perform a boulevard play
German :
Synopsis:
Stéphane ist ein erfolgloser Schauspieler, der mit seiner Truppe zum Festival von Avignon kommt, um ein Boulevardstück aufzuführen
Italiano :
Sinossi:
Attore in difficoltà, Stéphane arriva con la sua troupe al Festival di Avignone per mettere in scena una commedia da boulevard
Espanol :
Sinopsis:
Stéphane, un actor en apuros, llega con su compañía al Festival de Aviñón para representar una obra de bulevar
L’événement Ciné-Lot Avignon Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Cahors Vallée du Lot