Ciné-Lot « Bergers » Lalbenque dimanche 28 septembre 2025.

38 Place de la Bascule Lalbenque Lot

Tarif : – – 6 EUR

Tarif adulte

Début : 2025-09-28 16:00:00

Sur un coup de tête, Mathyas troque sa vie de publicitaire à Montréal pour celle de berger en Provence. Il espérait trouver la quiétude, il découvre un métier éreintant et des éleveurs souvent à bout. Mais quand il rencontre Elise qui elle aussi vient de tout quitter, ils se voient confier un troupeau de 800 moutons et s’engagent dans une transhumance. Ensemble, ils vont traverser les épreuves de la montagne et se façonner une vie nouvelle. .

38 Place de la Bascule Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

L’événement Ciné-Lot « Bergers » Lalbenque a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Cahors Vallée du Lot