Ciné-Lot « Bergers » – Saint Géry-Vers 25 juin 2025 21:00

Salle de la Mairie Saint Géry-Vers

Début : 2025-06-25 21:00:00

Synopsis :

Sur un coup de tête, Mathyas troque sa vie de publicitaire à Montréal pour celle de berger en Provence. Il espérait trouver la quiétude, il découvre un métier éreintant et des éleveurs souvent à bout. Mais quand il rencontre Elise qui elle aussi vient de tout quitter, ils se voient confier un troupeau de 800 moutons et s’engagent dans une transhumance. Ensemble, ils vont traverser les épreuves de la montagne et se façonner une vie nouvelle.

1h 53min | Comédie dramatique

De Sophie Deraspe

Par Sophie Deraspe, Mathyas Lefebure

Avec Félix-Antoine Duval, Solène Rigot, Guilaine Londez 3 .

Saint Géry-Vers 46090 Lot Occitanie

English :

Synopsis:

On a whim, Mathyas swaps his life as an advertising executive in Montreal for that of a shepherd in Provence. Hoping to find some peace and quiet, he discovers a grueling profession and breeders who are often at their wits’ end. But when he meets Elise, who has also just left everything behind, they are entrusted with a flock of 800 sheep and embark on a transhumance. Together, they face the challenges of the mountains and carve out a new life for themselves.

German :

Synopsis:

Aus einer Laune heraus tauscht Mathyas sein Leben als Werbefachmann in Montreal gegen das eines Schäfers in der Provence ein. Er hoffte, Ruhe zu finden, doch er entdeckt einen anstrengenden Beruf und Viehzüchter, die oft am Ende ihrer Kräfte sind. Doch als er Elise kennenlernt, die ebenfalls gerade alles hinter sich gelassen hat, wird ihnen eine Herde von 800 Schafen anvertraut und sie begeben sich auf eine Transhumanz. Gemeinsam werden sie die Prüfungen der Berge überstehen und sich ein neues Leben aufbauen.

Italiano :

Sinossi:

Per un capriccio, Mathyas scambia la sua vita di pubblicitario a Montreal con quella di pastore in Provenza. Sperando di trovare un po’ di pace e tranquillità, scopre un lavoro estenuante e pastori spesso allo stremo delle forze. Ma quando incontra Elise, che ha appena lasciato tutto, gli viene affidato un gregge di 800 pecore e intraprendono una transumanza. Insieme, sopporteranno le difficoltà delle montagne e si costruiranno una nuova vita.

Espanol :

Sinopsis:

Por capricho, Mathyas cambia su vida de publicista en Montreal por la de pastor en Provenza. Con la esperanza de encontrar un poco de paz y tranquilidad, descubre un trabajo agotador y unos pastores que a menudo no saben qué hacer. Pero cuando conoce a Elise, que también acaba de dejarlo todo atrás, les confían un rebaño de 800 ovejas y se embarcan en una trashumancia. Juntos soportarán las penurias de la montaña y se forjarán una nueva vida.

