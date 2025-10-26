Ciné-Lot « Black Dog » Lalbenque

33 place de la bascule Lalbenque Lot

Lang revient dans sa ville natale aux portes du désert de Gobi

Lang revient dans sa ville natale aux portes du désert de Gobi. Alors qu’il travaille pour la patrouille locale chargée de débarrasser la ville des chiens errants, il se lie d’amitié avec l’un d’entre eux. Une rencontre qui va marquer un nouveau départ pour ces deux âmes solitaires.

1h 50min | Drame

De Hu Guan .

33 place de la bascule Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

English :

Synopsis:

Lang returns to his hometown at the gateway to the Gobi Desert

German :

Synopsis:

Lang kehrt in seine Heimatstadt am Rande der Wüste Gobi zurück

Italiano :

Sinossi:

Lang torna nella sua città natale alle porte del deserto del Gobi

Espanol :

Sinopsis:

Lang regresa a su pueblo natal, a las puertas del desierto de Gobi

