Ciné-Lot « Black Dog » Lalbenque
Ciné-Lot « Black Dog » Lalbenque dimanche 26 octobre 2025.
Ciné-Lot « Black Dog »
33 place de la bascule Lalbenque Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 16:00:00
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Synopsis:
Lang revient dans sa ville natale aux portes du désert de Gobi
Synopsis:
Lang revient dans sa ville natale aux portes du désert de Gobi. Alors qu’il travaille pour la patrouille locale chargée de débarrasser la ville des chiens errants, il se lie d’amitié avec l’un d’entre eux. Une rencontre qui va marquer un nouveau départ pour ces deux âmes solitaires.
1h 50min | Drame
De Hu Guan .
33 place de la bascule Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36
English :
Synopsis:
Lang returns to his hometown at the gateway to the Gobi Desert
German :
Synopsis:
Lang kehrt in seine Heimatstadt am Rande der Wüste Gobi zurück
Italiano :
Sinossi:
Lang torna nella sua città natale alle porte del deserto del Gobi
Espanol :
Sinopsis:
Lang regresa a su pueblo natal, a las puertas del desierto de Gobi
L’événement Ciné-Lot « Black Dog » Lalbenque a été mis à jour le 2025-09-23 par OT CVL Lalbenque Limogne