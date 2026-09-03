Informations pratiques

Cabrerets

Ciné-Lot : « C’est quoi l’amour »

Cabrerets Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 20:30:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Synopsis :

Lorsque Fred demande à son ex-femme, Marguerite, de faire annuler leur mariage à l'Eglise pour pouvoir s’y remarier, elle se réjouit de le voir refaire sa vie

Synopsis :

Lorsque Fred demande à son ex-femme, Marguerite, de faire annuler leur mariage à l'Eglise pour pouvoir s’y remarier, elle se réjouit de le voir refaire sa vie. Mais ce qui devait être une simple formalité s’avère plus compliqué que prévu et va les mener jusqu’à Rome avec leurs enfants et leurs nouveaux conjoints. Un voyage haut en couleurs pour tous les membres de cette famille recomposée.

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Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

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English :

Synopsis:

When Fred asks %E0 his ex-wife, Marguerite, to have their marriage annulled by the Church so he can remarry there, she is delighted to see him start a new life

L’événement Ciné-Lot : « C’est quoi l’amour » Cabrerets a été mis à jour le 2026-09-03 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie