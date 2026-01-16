Ciné-Lot Chien 51 Cénevières

Ciné-Lot Chien 51

Projection du film Chien 51, un thriller d’anticipation qui interroge les dérives de l’intelligence artificielle dans une société future fragmentée. Le récit plonge le spectateur dans une enquête policière où technologies avancées, tensions sociales et choix humains s’entremêlent dans une atmosphère sombre et percutante.

Salle culturelle Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

English :

Projection of the film Chien 51, an anticipation thriller that questions the excesses of artificial intelligence in a fragmented future society

