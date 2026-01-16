Ciné-Lot Chien 51 Cénevières
Ciné-Lot Chien 51 Cénevières vendredi 13 février 2026.
Ciné-Lot Chien 51
Salle culturelle Cénevières Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 20:30:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Projection du film Chien 51, un thriller d’anticipation qui interroge les dérives de l’intelligence artificielle dans une société future fragmentée
Projection du film Chien 51, un thriller d’anticipation qui interroge les dérives de l’intelligence artificielle dans une société future fragmentée. Le récit plonge le spectateur dans une enquête policière où technologies avancées, tensions sociales et choix humains s’entremêlent dans une atmosphère sombre et percutante.
.
Salle culturelle Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Projection of the film Chien 51, an anticipation thriller that questions the excesses of artificial intelligence in a fragmented future society
L’événement Ciné-Lot Chien 51 Cénevières a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Cahors Vallée du Lot