Ciné-Lot Dans la cuisine des Nguyen à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival
Ciné-Lot Dans la cuisine des Nguyen à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival jeudi 20 novembre 2025.
Ciné-Lot Dans la cuisine des Nguyen à Lacapelle-Marival
Salle des fêtes Lacapelle-Marival Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 20:30:00
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Projection du film dans la cuisine des Nguyen !
Projection du film dans la cuisine des Nguyen ! .
Salle des fêtes Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie
English :
Film screening in the Nguyen kitchen!
German :
Filmvorführung in der Küche der Nguyens!
Italiano :
Proiezione del film nella cucina Nguyen!
Espanol :
Proyección de películas en la cocina Nguyen
L’événement Ciné-Lot Dans la cuisine des Nguyen à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Lacapelle Marival