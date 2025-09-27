Ciné-Lot « Dans la cuisine des Nguyen » Cabrerets

Tarif : 6 EUR

21:00:00

Yvonne Nguyen, jeune femme d'origine vietnamienne, rêve d'une carrière dans la comédie musicale au grand dam de sa mère qui préférerait la voir reprendre son restaurant en banlieue. L'intimité de la cuisine, entre plats familiaux et recettes traditionnelles, leur permettra-t-elle enfin de communiquer, se comprendre et s'accepter ?

Cabrerets 46330 Lot Occitanie

English:

Synopsis:

Yvonne Nguyen, a young woman of Vietnamese origin, dreams of a career in musical comedy, much to the dismay of her mother, who would prefer to see her take over her restaurant in the suburbs.

German:

Synopsis:

Yvonne Nguyen, eine junge Frau vietnamesischer Herkunft, träumt von einer Karriere als Musical-Darstellerin, sehr zum Missfallen ihrer Mutter, die es lieber sähe, wenn sie ihr Restaurant in der Vorstadt übernehmen würde.

Italiano:

Sinossi:

Yvonne Nguyen, una giovane donna di origine vietnamita, sogna una carriera nel teatro musicale, con grande disappunto della madre, che preferirebbe vederla gestire il suo ristorante in periferia.

Espanol:

Sinopsis:

Yvonne Nguyen, una joven de origen vietnamita, sueña con hacer carrera en el teatro musical, para consternación de su madre, que preferiría que se hiciera cargo de su restaurante en las afueras.

