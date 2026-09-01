Informations pratiques

Saint Géry-Vers

Ciné-Lot : « De la Comédie Française »

Saint Géry-Vers Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 20:30:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Synopsis :

Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française

Synopsis :

Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu : retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation.

.

Saint Géry-Vers 46090 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Synopsis:

In 3 hours, Nina will unveil her first production at the Comédie-Française

L’événement Ciné-Lot : « De la Comédie Française » Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2026-09-03 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie