Ciné-Lot Dossier 137

Tour-de-Faure Lot

Tarif : 4 EUR

Tarif abonné

Date :

2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Le dossier 137 est en apparence une affaire de plus pour Stéphanie, enquêtrice à l’IGPN, la police des polices. Une manifestation tendue, un jeune homme blessé par un tir de LBD, des circonstances à éclaircir pour établir une responsabilité… Mais un élément inattendu va troubler Stéphanie, pour qui le dossier 137 devient autre chose qu’un simple numéro.

Synopsis

File 137 is apparently just another case for Stéphanie, an investigator with the IGPN, the police force

