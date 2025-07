Ciné-Lot en plein air « Comment devenir riche (Grâce à sa grand-mère) » Escamps

Cour de la salle des fêtes Escamps Lot

Début : 2025-08-17 22:00:00

Le Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot organise une projection en plein air du film « Comment devenir riche (Grâce à sa grand-mère) ».

Quand M apprend que sa grand-mère est malade, il voit une opportunité de mettre fin à ses galères. En jouant les petits-fils modèles, il compte bien décrocher l’héritage ! Mais gagner ses faveurs est loin d’être une mince affaire, et pour toucher le pactole, il est prêt à tout. Ce qui commence comme une mission intéressée devient peu à peu l’histoire d’un petit-fils et d’une grand-mère qui apprennent à se connaître…

Durée 2h 05min.

Comédie, Drame de Pat Boonnitipat.

Par Pat Boonnitipat, Thodsapol Thiptinkorn avec Putthipong Assaratanakul, Usha Seamkhum, Tontawan Tantivejakul. 3 .

English :

The Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot is organizing an open-air screening of the film « Comment devenir riche (Grâce à sa grand-mère) ».

When M learns that his grandmother is ill, he sees an opportunity to put an end to her troubles. Playing the role model grandson, he intends to win the inheritance! But winning her favor is no mean feat, and he’ll do anything to get it. What begins as a self-interested mission gradually becomes the story of a grandson and grandmother getting to know each other?

German :

Das Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot organisiert eine Freiluftvorführung des Films « Comment devenir riche (Grâce à sa grand-mère) » (Wie man reich wird (Dank seiner Großmutter)).

Als M erfährt, dass seine Großmutter krank ist, sieht er eine Chance, seine Misere zu beenden. Indem er den vorbildlichen Enkel spielt, will er das Erbe an Land ziehen! Doch ihre Gunst zu gewinnen ist keine leichte Aufgabe, und um an das Geld zu kommen, ist er zu allem bereit. Was wie eine eigennützige Mission beginnt, wird nach und nach zu einer Geschichte über einen Enkel und eine Großmutter, die sich kennenlernen

Italiano :

Il Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot organizza una proiezione all’aperto del film « Comment devenir riche (Grâce à sa grand-mère) ».

Quando M viene a sapere che sua nonna è malata, vede l’opportunità di porre fine ai suoi problemi. Comportandosi come un nipote modello, spera di vincere l’eredità! Ma conquistare il favore della nonna non è un’impresa da poco e lui farà di tutto per ottenere i soldi. Quella che inizia come una missione egoistica diventa gradualmente la storia di un nipote e di una nonna che imparano a conoscersi?

Espanol :

El Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot organiza una proyección al aire libre de la película « Comment devenir riche (Grâce à sa grand-mère) ».

Cuando M se entera de que su abuela está enferma, ve la oportunidad de poner fin a sus problemas. Actuando como un nieto modelo, espera ganar la herencia Pero ganarse el favor de la abuela no es tarea fácil, y M hará lo que sea para conseguir el dinero. Lo que empieza como una misión interesada se convierte poco a poco en la historia de un nieto y una abuela que se conocen..

