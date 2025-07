Ciné-Lot en plein air « En fanfare » Cénevières

Ciné-Lot en plein air « En fanfare » Cénevières jeudi 14 août 2025.

Ciné-Lot en plein air « En fanfare »

Cénevières Lot

Le Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot organise la projection en plein air du film « En fanfare ».

Synopsis

Thibaut est un chef d’orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu’il apprend qu’il a été adopté, il découvre l’existence d’un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence tout les sépare, sauf l’amour de la musique. Détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l’injustice du destin. Jimmy se prend alors à rêver d’une autre vie…

Durée 1h 44min.

Comédie, Comédie dramatique, Drame de Emmanuel Courcol.

Par Emmanuel Courcol, Irène Muscari avec Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco. 3 .

Cénevières 46330 Lot Occitanie

English :

The Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot is organizing an open-air screening of the film « En fanfare ».

Synopsis:

Thibaut is an internationally renowned conductor who travels the world. When he learns that he has been adopted, he discovers the existence of a brother, Jimmy, who works in a school canteen and plays trombone in a brass band in northern France. On the surface, they have nothing in common, except a love of music. Detecting his brother’s exceptional musical abilities, Thibaut sets out on a mission to undo the injustice of fate. Jimmy finds himself dreaming of another life?

German :

Das Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot organisiert eine Freiluftvorführung des Films « En fanfare ».

Synopsis

Thibaut ist ein international bekannter Dirigent, der durch die ganze Welt reist. Als er erfährt, dass er adoptiert wurde, entdeckt er die Existenz seines Bruders Jimmy, der in einer Schulkantine angestellt ist und in einer Blaskapelle in Nordfrankreich Posaune spielt. Anscheinend sind sie alle gleich, außer der Liebe zur Musik. Thibaut erkennt die außergewöhnlichen musikalischen Fähigkeiten seines Bruders und macht es sich zur Aufgabe, die Ungerechtigkeit des Schicksals abzuwenden. Jimmy beginnt, von einem anderen Leben zu träumen

Italiano :

Il Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot organizza una proiezione all’aperto del film « En fanfare ».

Sinossi

Thibaut è un direttore d’orchestra di fama internazionale che viaggia per il mondo. Quando scopre di essere stato adottato, scopre l’esistenza di un fratello, Jimmy, che lavora in una mensa scolastica e suona il trombone in una banda di ottoni nel nord della Francia. In apparenza non hanno nulla in comune, se non l’amore per la musica. Avvertendo le eccezionali doti musicali del fratello, Thibaut parte in missione per annullare l’ingiustizia del destino. Jimmy si ritrova a sognare un’altra vita?

Espanol :

El Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot organiza una proyección al aire libre de la película « En fanfare ».

Sinopsis

Thibaut es un director de orquesta de fama internacional que viaja por todo el mundo. Cuando se entera de que ha sido adoptado, descubre la existencia de un hermano, Jimmy, que trabaja en un comedor escolar y toca el trombón en una banda de música del norte de Francia. En apariencia, no tienen nada en común, salvo el amor por la música. Al detectar las excepcionales dotes musicales de su hermano, Thibaut emprende una misión para deshacer la injusticia del destino. Jimmy sueña con otra vida

