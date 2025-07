Ciné-Lot en plein air « Le dernier jaguar » Arcambal

Ciné-Lot en plein air « Le dernier jaguar » Arcambal dimanche 3 août 2025.

Ciné-Lot en plein air « Le dernier jaguar »

Arcambal Lot

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03 22:00:00

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

Le Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot organise une projection en plein air du film « Le dernier jaguar ».

Synopsis

Autumn grandit dans la forêt amazonienne aux côtes de Hope, un adorable bébé jaguar femelle qu’elle a recueilli. Mais l’année de ses six ans, un drame familial contraint Autumn et son père à retourner vivre à New York. Huit années passent, et Autumn, devenue adolescente, n’a jamais oublié son amie jaguar. Quand elle apprend que Hope est en danger de mort, Autumn décide de retourner dans la jungle pour la sauver !

Durée 1h 40min

Aventure, Mystère.

De Gilles de Maistre.

Par Gilles de Maistre, Prune de Maistre.

Avec Lumi Pollack, Emily Bett Rickards, Wayne Charles Baker. 3 .

Arcambal 46090 Lot Occitanie

English :

The Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot is organizing an open-air screening of the film « Le dernier jaguar ».

Synopsis:

Autumn grows up in the Amazon rainforest alongside Hope, an adorable baby female jaguar she has taken in. But the year she turns six, a family tragedy forces Autumn and her father to move back to New York. Eight years go by, and Autumn, now a teenager, has never forgotten her jaguar friend. When she learns that Hope is in mortal danger, Autumn decides to return to the jungle to save her!

German :

Das Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot organisiert eine Freiluftvorführung des Films « Le dernier jaguar » (Der letzte Jaguar).

Synopsis

Autumn wächst im Amazonas-Regenwald an der Seite von Hope auf, einem süßen weiblichen Jaguar-Baby, das sie aufgenommen hat. Doch in dem Jahr, in dem sie sechs Jahre alt wird, zwingt ein Familiendrama Autumn und ihren Vater, nach New York zurückzukehren. Acht Jahre vergehen und Autumn, inzwischen ein Teenager, hat ihre Jaguar-Freundin nie vergessen. Als sie erfährt, dass Hope in Lebensgefahr ist, beschließt Autumn, in den Dschungel zurückzukehren, um sie zu retten!

Italiano :

Il Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot organizza una proiezione all’aperto del film « Le dernier jaguar ».

Sinossi

Autumn cresce nella foresta amazzonica insieme a Hope, un’adorabile femmina di giaguaro che ha preso in custodia. Ma l’anno in cui compie sei anni, una tragedia familiare costringe Autumn e suo padre a tornare a New York. Passano otto anni e Autumn, ormai adolescente, non ha mai dimenticato la sua amica giaguaro. Quando viene a sapere che Hope è in pericolo di vita, Autumn decide di tornare nella giungla per salvarla!

Espanol :

El Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot organiza una proyección al aire libre de la película « Le dernier jaguar ».

Sinopsis

Autumn crece en la selva amazónica junto a Hope, una adorable cría de jaguar que ha acogido. Pero el año en que cumple seis años, una tragedia familiar obliga a Autumn y a su padre a regresar a Nueva York. Pasan ocho años y Autumn, ya adolescente, nunca ha olvidado a su amiga jaguar. Cuando se entera de que Hope está en peligro de muerte, Autumn decide volver a la selva para salvarla

L’événement Ciné-Lot en plein air « Le dernier jaguar » Arcambal a été mis à jour le 2025-07-21 par OT Cahors Vallée du Lot