Ciné-Lot en plein air « L'envolée sauvage » Lalbenque

vendredi 29 août 2025

Ciné-Lot en plein air « L’envolée sauvage »

Lalbenque Lot

Tarif : 3 EUR

3

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

22:00:00

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-29

Le Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot organise une projection en plein air du film « L’envolée sauvage ».

Synopsis

A la mort de sa mère, Amy, agée de treize ans, part vivre chez son père, dans une ferme du Canada. Elle sauve de la destruction des oeufs d’oie sauvage. Les oisillons, lorsqu’ils naissent, la prennent pour leur mère et ne suivent qu’elle. Au point que, pour leur apprendre à voler, Amy se met a l’ULM, avec l’aide de son père qui met au point la machine. Au moment de la migration hivernale, Amy doit guider la troupe de ses amies vers le sud.

Durée 1h 50min.

Aventure, Drame, Famille de Carroll Ballard.

Par Robert Rodat, Vince McKewin avec Jeff Daniels, Anna Paquin, Dana Delany. 3 .

Lalbenque 46230 Lot Occitanie

English :

The Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot is organizing an open-air screening of the film « L’envolée sauvage ».

Synopsis:

When her mother dies, thirteen-year-old Amy goes to live with her father on a farm in Canada. She saves wild goose eggs from destruction. When the chicks are born, they take her for their mother and follow only her. So much so that, to teach them to fly, Amy takes up microlight flying, with the help of her father who perfects the machine. At the time of the winter migration, Amy has to guide her flock of friends south.

German :

Das Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot organisiert eine Freiluftvorführung des Films « L’envolée sauvage » (Der wilde Flug).

Synopsis

Nach dem Tod ihrer Mutter zieht die dreizehnjährige Amy zu ihrem Vater auf eine Farm in Kanada. Dort rettet sie die Eier einer Wildgans vor der Vernichtung. Die Küken, die dort geboren werden, halten sie für ihre Mutter und folgen nur ihr. Das geht so weit, dass Amy, um ihnen das Fliegen beizubringen, mit Hilfe ihres Vaters, der die Maschine entwickelt, ein Ultraleichtflugzeug baut. Zur Zeit der Winterwanderung muss Amy die Gruppe ihrer Freundinnen in den Süden führen.

Italiano :

Il Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot organizza una proiezione all’aperto del film « L’envolée sauvage ».

Sinossi

Alla morte della madre, la tredicenne Amy va a vivere con il padre in una fattoria in Canada. Salva alcune uova di oca selvatica dalla distruzione. Quando i pulcini nascono, la prendono per madre e seguono solo lei. Tanto che, per insegnare loro a volare, Amy si dedica al volo in ultraleggero, con l’aiuto del padre che ha sviluppato la macchina. Al momento della migrazione invernale, Amy deve guidare il suo stormo di amici verso sud.

Espanol :

El Cinéma Itinérant des Foyers Ruraux du Lot organiza una proyección al aire libre de la película « L’envolée sauvage ».

Sinopsis

Cuando su madre muere, Amy, de trece años, se va a vivir con su padre a una granja de Canadá. Ella salva unos huevos de ganso salvaje de la destrucción. Cuando nacen los polluelos, la toman por su madre y sólo la siguen a ella. Tanto es así que, para enseñarles a volar, Amy se inicia en el vuelo en ultraligero, con la ayuda de su padre, que ha desarrollado la máquina. En la época de la migración invernal, Amy tiene que guiar a su bandada de amigos hacia el sur.

