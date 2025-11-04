Ciné-Lot “ En première ligne Gignac
Tarif : 4 – 4 – EUR
Début : 2025-11-04 20:30:00
Film de de Petra Volpe avec Leonie Benesch , Sonja Riesen et Selman Adin
Floria est une infirmière dévouée qui fait face au rythme implacable d’un service hospitalier en sous-effectif. En dépit du manque de moyens, elle tente d’apporter humanité et chaleur à chacun de ses patients. Mais les demandes sont de plus en plus pressantes .
Gignac 46600 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36
English :
Film by Petra Volpe with Leonie Benesch , Sonja Riesen and Selman Adin
Floria is a dedicated nurse coping with the relentless pace of an understaffed hospital ward
German :
Film von Petra Volpe mit Leonie Benesch , Sonja Riesen und Selman Adin
Floria ist eine engagierte Krankenschwester, die sich dem unerbittlichen Rhythmus einer unterbesetzten Krankenhausabteilung stellt
Italiano :
Film di Petra Volpe con Leonie Benesch , Sonja Riesen e Selman Adin
Floria è un’infermiera scrupolosa che affronta il ritmo incessante di un reparto ospedaliero con poco personale
Espanol :
Película de Petra Volpe con Leonie Benesch , Sonja Riesen y Selman Adin
Floria es una dedicada enfermera que se enfrenta al ritmo incesante de una sala de hospital con escasez de personal
